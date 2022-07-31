Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Дагестане

Два человека погибли и четыре пострадали в Ногайском районе Дагестана в результате аварии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Трагедия в Ногайском районе республики. ДТП, в котором, по предварительной информации, погибли двое, пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что люди погибли и пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей. Более подробной информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Махачкале погиб один человек и трое получили травмы.

В июне ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.