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Бречалов поздравил десантников Удмуртии с Днём ВДВ

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил десантников республики с Днём ВДВ.
Бречалов поздравил десантников Удмуртии с Днём ВДВ
  • © udmurt.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Я убеждён, что для всех десантников «мужество», «братство», «отвага» — не просто слова. Десант всегда в авангарде, всегда там, где особенно горячо», — заявил Бречалов.

Он также выразил благодарность общественной организации «Союз десантников Удмуртии» за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь 92-й годовщины образования ВДВ возложил цветы к памятнику десантнику №1 — Василию Маргелову.

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