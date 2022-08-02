Бречалов поздравил десантников Удмуртии с Днём ВДВ
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Я убеждён, что для всех десантников «мужество», «братство», «отвага» — не просто слова. Десант всегда в авангарде, всегда там, где особенно горячо», — заявил Бречалов.
Он также выразил благодарность общественной организации «Союз десантников Удмуртии» за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь 92-й годовщины образования ВДВ возложил цветы к памятнику десантнику №1 — Василию Маргелову.