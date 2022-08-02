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Губернатор Беглов возложил цветы к памятнику десантнику Маргелову в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в честь 92-й годовщины образования ВДВ возложил цветы к памятнику десантнику №1 — Василию Маргелову.
Губернатор Беглов возложил цветы к памятнику десантнику Маргелову в Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Петербургский дневник», 14-й год подряд Воздушно-десантные войска Вооружённых сил России собираются в сквере у памятника Маргелову.

«Мы гордимся тем, что первая страница истории ВДВ — ленинградская. Мы гордимся тем, что свой боевой путь легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов начинал в Ленинграде», — рассказал губернатор.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также поздравил десантников с Днём ВДВ. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает Тульская служба новостей

Он отметил, что жители Тулы всегда будут помнить павших товарищей, чей подвиг — пример истинной любви к своей стране и готовности выполнить свой долг до конца.

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