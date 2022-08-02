Губернатор Беглов возложил цветы к памятнику десантнику Маргелову в Петербурге
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Как сообщает «Петербургский дневник», 14-й год подряд Воздушно-десантные войска Вооружённых сил России собираются в сквере у памятника Маргелову.
«Мы гордимся тем, что первая страница истории ВДВ — ленинградская. Мы гордимся тем, что свой боевой путь легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов начинал в Ленинграде», — рассказал губернатор.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также поздравил десантников с Днём ВДВ. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает Тульская служба новостей.
Он отметил, что жители Тулы всегда будут помнить павших товарищей, чей подвиг — пример истинной любви к своей стране и готовности выполнить свой долг до конца.