Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству турцентров

Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поддержку получит 31 проект. Средняя сумма одной заявки — около 194 млн рублей. Проекты планируется завершить в 2023 году.

Средства направят в том числе в Нижний Новгород и Городец — на создание единого туристического кода, передаёт pravda-nn.ru.

«Приятно, что конкурсная комиссия отметила качественную проработку проектов, представленных от Нижегородской области. Авторами действительно была проделана большая работа», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Казань получит 174,2 млн рублей на обустройство турцентров. Город стал одним из победителей конкурса проектов по соответствующему направлению, набрав 28,1 балла.