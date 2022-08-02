военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству турцентров

Короткая ссылка
Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров.
Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству турцентров
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поддержку получит 31 проект. Средняя сумма одной заявки — около 194 млн рублей. Проекты планируется завершить в 2023 году.

Средства направят в том числе в Нижний Новгород и Городец — на создание единого туристического кода, передаёт pravda-nn.ru.

«Приятно, что конкурсная комиссия отметила качественную проработку проектов, представленных от Нижегородской области. Авторами действительно была проделана большая работа», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Казань получит 174,2 млн рублей на обустройство турцентров. Город стал одним из победителей конкурса проектов по соответствующему направлению, набрав 28,1 балла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить