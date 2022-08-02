Казань стала лидером в конкурсе проектов по обустройству турцентров
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Об этом информирует «Реальное время».
Второе место занял Орёл (27,3 балла), третье — Углич (26,9 балла).
Екатеринбург также стал одним из победителей конкурса. Городу выделят 215 млн рублей на реализацию аналогичного проекта. Это максимальная сумма, которую можно было выиграть в рамках конкурса, сообщает tagilcity.ru.
В общей сложности поддержку окажут 31 городу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В списке победителей среди прочих оказались Алупка, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск и другие города.
Ранее сообщалось, что в Москве определили лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера» — администраторов гостиниц, экскурсоводов, специалистов по организации и предоставлению туруслуг, гидов-переводчиков.