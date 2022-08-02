Казань стала лидером в конкурсе проектов по обустройству турцентров

Казань получит 174,2 млн рублей на обустройство турцентров. Город стал одним из победителей конкурса проектов по соответствующему направлению, набрав 28,1 балла.

Об этом информирует «Реальное время».

Второе место занял Орёл (27,3 балла), третье — Углич (26,9 балла).

Екатеринбург также стал одним из победителей конкурса. Городу выделят 215 млн рублей на реализацию аналогичного проекта. Это максимальная сумма, которую можно было выиграть в рамках конкурса, сообщает tagilcity.ru.

В общей сложности поддержку окажут 31 городу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В списке победителей среди прочих оказались Алупка, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск и другие города.

Ранее сообщалось, что в Москве определили лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера» — администраторов гостиниц, экскурсоводов, специалистов по организации и предоставлению туруслуг, гидов-переводчиков.