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Казань стала лидером в конкурсе проектов по обустройству турцентров

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Казань получит 174,2 млн рублей на обустройство турцентров. Город стал одним из победителей конкурса проектов по соответствующему направлению, набрав 28,1 балла.
Казань стала лидером в конкурсе проектов по обустройству турцентров
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом информирует «Реальное время».

Второе место занял Орёл (27,3 балла), третье — Углич (26,9 балла).

Екатеринбург также стал одним из победителей конкурса. Городу выделят 215 млн рублей на реализацию аналогичного проекта. Это максимальная сумма, которую можно было выиграть в рамках конкурса, сообщает tagilcity.ru.

В общей сложности поддержку окажут 31 городу, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В списке победителей среди прочих оказались Алупка, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск и другие города.

Ранее сообщалось, что в Москве определили лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера» — администраторов гостиниц, экскурсоводов, специалистов по организации и предоставлению туруслуг, гидов-переводчиков.

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