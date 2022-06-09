В столице назвали лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера»

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В столице определили лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера» — администраторов гостиниц, экскурсоводов, специалистов по организации и предоставлению туруслуг, гидов-переводчиков.
В столице назвали лауреатов отраслевого этапа конкурса «Московские мастера»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщают «Дни.ру».

В конкурсе участвуют около 20 тыс. человек, представляющих более 1 тыс. столичных предприятий. В рамках мероприятия они демонстрировали знания, эрудицию, умение общаться с публикой, решать организационные задачи. В некоторых специальностях предлагались творческие задания.

В оргкомитет конкурса входили представители комитета по туризму столицы, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, Московского профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма, АНО «Комплексное развитие района «Мой район» и других структур.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.

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