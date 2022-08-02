В суд поступил протокол в отношении Telegram из-за отказа удалить запрещённый контент
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422.
«В суд поступил протокол в отношении Telegram, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — заявили в суде.
Отмечается, что судебное заседание по данному протоколу будет проведено 16 августа.
В ноябре мировой суд в Москве оштрафовал Telegram ещё на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента.