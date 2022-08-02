В суд поступил протокол в отношении Telegram из-за отказа удалить запрещённый контент, мессенджеру может грозить штраф в размере до 4 млн рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422.

«В суд поступил протокол в отношении Telegram, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — заявили в суде.

Отмечается, что судебное заседание по данному протоколу будет проведено 16 августа.

В ноябре мировой суд в Москве оштрафовал Telegram ещё на 3 млн рублей за неудаление запрещённого контента.