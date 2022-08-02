РИА Новости: выздоровевший после оспы обезьян пациент в России не представляет опасности
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«На сегодняшний день он не представляет опасности для окружающих. Среди контактных лиц случаи оспы обезьян не выявлены. Возможность распространения заболевания предотвращена», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Санкт-Петербурге.
Pаведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.