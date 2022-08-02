РИА Новости: выздоровевший после оспы обезьян пациент в России не представляет опасности

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщило, что выздоровевший после оспы обезьян пациент в России не представляет опасности для окружающих, возможность распространения заболевания предотвращена.

«На сегодняшний день он не представляет опасности для окружающих. Среди контактных лиц случаи оспы обезьян не выявлены. Возможность распространения заболевания предотвращена», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Санкт-Петербурге.

Pаведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.