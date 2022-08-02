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В Чечне откроют 26 новых школ к 1 сентября

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В Чечне планируют открыть 26 новых школ к 1 сентября.
В Чечне откроют 26 новых школ к 1 сентября
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой со ссылкой на пресс-службу Министерства образования республики.

«Также в рамках реализации нацпроекта «Образование» 103 общеобразовательные организации получат ноутбуки и многофункциональные устройства (МФУ)», — отметили в ведомстве.

Как ожидается, в новом учебном году в регионе начнут учёбу более 27 тыс. первоклассников.

«Для обеспечения школ республики новой учебной литературой закуплено более 237 тыс. учебников по образовательным программам, предназначенным для всех звеньев общего образования, а также инклюзивного и дополнительного образования с 1 по 11 классы», — добавили в министерстве.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят образовательные объекты в рамках проектов развития территорий «Индустриальные кварталы».

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