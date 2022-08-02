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Роспотребнадзор: средние по России показатели заболеваемости COVID-19 превышены в 15 регионах

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В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что средние по России показатели по COVID-19 превышены в 15 регионах.
Роспотребнадзор: средние по России показатели заболеваемости COVID-19 превышены в 15 регионах
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По итогам 30-й недели 2022 года в России зарегистрировано 73 717 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 50,23 на 100 тыс. населения, что на 67,6% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости (50,23 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 15 регионах», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус у пациентов в России в основном протекает в лёгкой форме, сопоставимой с ОРВИ.

Также академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций штамма «омикрон» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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