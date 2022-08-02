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Специалист Ускова прокомментировала ситуацию на рынке труда

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Генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова прокомментировала ситуацию на рынке труда.
Специалист Ускова прокомментировала ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

«В сотрудниках нуждаются аграрии», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, работники необходимы в добывающей промышленности и в промышленности в целом.

«А наиболее привлекательные предложения ждут IT-специалистов. Поэтому тем, кто сейчас на карьерном распутье, можно вполне посоветовать вписаться в тренд и освоить новую профессию», — отметила Ускова.

Как считает эксперт, растёт тренд на аренду кадров и аутстаффинг.

«Компании чаще обращаются за услугами к фрилансерам, что позволяет им быть более гибкими при планировании и оптимизировать расходы. При этом востребованы фрилансеры самых разных направлений — от маркетинга, дизайна и копирайтинга до разработчиков», — пояснила она.

Ускова добавила, что на платформах подработку могут найти курьеры, мастера по ремонту и другие специалисты, это может быть хорошим вариантом для тех, кто выйдет на биржу труда, а также для всех, кто ищет дополнительный источник заработка.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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