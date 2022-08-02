Власти Москвы рассказали о поддержке горожан в поисках работы

В Москве состоятся открытые отборы, призванные помочь горожанам найти временную или постоянную работу.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланировано четыре мероприятия — 4, 11, 18 и 25 августа.

Со столичным центром занятости «Моя работа» сотрудничают более 140 компаний.

«Они создали свыше 15 тыс. новых рабочих мест для временной подработки или постоянного трудоустройства», — заявил директор центра Андрей Тарасов.

Соискатели смогут пройти собеседования на вакансии в сфере общепита, логистики, транспорта, сервисной индустрии.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.