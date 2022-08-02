Московские власти освободили столичных предпринимателей от арендных платежей на сумму более 106 млн

Московские власти освободили 77 столичных предпринимателей от обеспечительных платежей за аренду нежилых помещений на сумму 106,5 млн рублей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Правительство Москвы оказало поддержку в рамках пакета антикризисных мер помощи бизнесу.

От платежей освобождаются только те предприниматели, кто добросовестно выполнял свои обязательства в течение года перед подачей запроса и не имеет долгов перед городом.

Ранее в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы рассказали, что востоке столицы построят новый корпус по производству мебели площадью 9,6 тыс. кв. м.