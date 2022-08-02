Московские власти освободили столичных предпринимателей от арендных платежей на сумму более 106 млн
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Правительство Москвы оказало поддержку в рамках пакета антикризисных мер помощи бизнесу.
От платежей освобождаются только те предприниматели, кто добросовестно выполнял свои обязательства в течение года перед подачей запроса и не имеет долгов перед городом.
Ранее в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы рассказали, что востоке столицы построят новый корпус по производству мебели площадью 9,6 тыс. кв. м.