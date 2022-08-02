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Московские власти освободили столичных предпринимателей от арендных платежей на сумму более 106 млн

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Московские власти освободили 77 столичных предпринимателей от обеспечительных платежей за аренду нежилых помещений на сумму 106,5 млн рублей.
Московские власти освободили столичных предпринимателей от арендных платежей на сумму более 106 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Правительство Москвы оказало поддержку в рамках пакета антикризисных мер помощи бизнесу.

От платежей освобождаются только те предприниматели, кто добросовестно выполнял свои обязательства в течение года перед подачей запроса и не имеет долгов перед городом.

Ранее в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы рассказали, что востоке столицы построят новый корпус по производству мебели площадью 9,6 тыс. кв. м.

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