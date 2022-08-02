Адвокат Сулим назвала влияющие на размер пенсионных выплат условия

Адвокат Ольга Сулим рассказала, что влияет на величину пенсионных выплат.

«Во-первых, необходимо собрать все документы, которые могут подтвердить ваш трудовой стаж и приравненные к нему годы (например, отпуск по уходу за детьми)», — посоветовала эксперт в разговоре с «Российской газетой».

На увеличение пенсии могут повлиять работа на Севере и в приравненных к нему регионах Дальнего Востока, работа на вредном и опасном производстве.

Размер пенсии увеличивается в том случае, если отложить выход на пенсию на несколько лет. Также пенсия может платиться в большем размере при изменении количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, представлении сведений о дополнительном стаже за период до 1 января 2002 года либо при переезде пенсионера на новое место жительства в сельскую местность.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.