военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Адвокат Сулим назвала влияющие на размер пенсионных выплат условия

Короткая ссылка
Адвокат Ольга Сулим рассказала, что влияет на величину пенсионных выплат.
Адвокат Сулим назвала влияющие на размер пенсионных выплат условия
  • РИА Новости

«Во-первых, необходимо собрать все документы, которые могут подтвердить ваш трудовой стаж и приравненные к нему годы (например, отпуск по уходу за детьми)», — посоветовала эксперт в разговоре с «Российской газетой».

На увеличение пенсии могут повлиять работа на Севере и в приравненных к нему регионах Дальнего Востока, работа на вредном и опасном производстве.

Размер пенсии увеличивается в том случае, если отложить выход на пенсию на несколько лет. Также пенсия может платиться в большем размере при изменении количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, представлении сведений о дополнительном стаже за период до 1 января 2002 года либо при переезде пенсионера на новое место жительства в сельскую местность.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец  в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить