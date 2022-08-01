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Умер экс-командир группы «Альфа» Головатов

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Бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов скончался на 73-м году жизни.
Умер экс-командир группы «Альфа» Головатов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался командир группы А КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов. Михаил Васильевич принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава группы А, заложивших традиции легендарной «Альфы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ветеран группы «Альфа» Александр Плюснин скончался в возрасте 72 лет.

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