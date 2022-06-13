Умер ветеран группы «Альфа» Александр Плюснин

Ветеран группы «Альфа» Александр Плюснин скончался в возрасте 72 лет.

Об этом сообщается на сайте совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с глубоким прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Плюснин сыграл одну из ключевых ролей в операции «Шторм-333».

Ранее стало известно, что бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов умер в возрасте 93 лет.