Сенатор Пушков назвал странным заявление посла Украины о зарубежном имуществе СССР
- РИА Новости
«Странное и нелогичное требование Киева. Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от $104 млрд, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны», — написал он в Telegram.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала требование Пристайко некорректным и не соответствующим нормам международного права.