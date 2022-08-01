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Сенатор Пушков назвал странным заявление посла Украины о зарубежном имуществе СССР

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Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.
Сенатор Пушков назвал странным заявление посла Украины о зарубежном имуществе СССР
  • РИА Новости

«Странное и нелогичное требование Киева. Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от $104 млрд, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны», — написал он в Telegram.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала требование Пристайко некорректным и не соответствующим нормам международного права.

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