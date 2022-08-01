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В Крыму суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла мать семерых детей

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Городской суд Керчи вынес приговор по делу о ДТП, в котором в октябре 2021 года погибла многодетная мать, а водитель скрылся с места происшествия.
В Крыму суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла мать семерых детей
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

«13 октября прошлого года мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Будённого в Керчи. Превысив допустимую скорость и не учитывая погодные условия, мужчина не уступил дорогу 47-летней женщине, которая двигалась по пешеходному переходу, в результате чего совершил на неё наезд. От полученных травм женщина, являющаяся матерью семерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние, скончалась на месте аварии», — говорится в сообщении.

Как передаёт «Новый Севастополь», суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С мужчины также взыскали компенсацию морального вреда в размере 3,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Ставропольскому краю начало проверку после ДТП с участием маршрутного такси.

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