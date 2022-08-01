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В Мурманской области организованы поиски пассажиров, пропавших после крушения судна

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В Мурманской области организованы поиски пяти пассажиров, пропавших после крушения маломерного судна в районе Княжой Губы Белого моря вблизи посёлка Зеленоборского Мурманской области.
В Мурманской области организованы поиски пассажиров, пропавших после крушения судна
  • РИА Новости

Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи пос. Зеленоборского Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек», — говорится в сообщении.

Для спасения экипажа к судну направлены силы МЧС в составе десяти спасателей и шести единиц техники, организованы поиски пропавших. Причины бедствия устанавливаются. 

30 июля стало известно, что пассажирский катер, на борту которого находились 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае. Пострадали девять человек.

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