В результате столкновения катера с баржей в Пермском крае пострадали девять человек

Пассажирский катер, на борту которого находились 25 человек, столкнулся с баржей на Каме в Пермском крае, в результате чего пострадали девять человек, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«На реке Каме между посёлком Орёл и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа «Ярославец» с баржей, груженной лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек», — говорится в сообщении.

Девять человек обратились за медицинской помощью, один пострадавший госпитализирован.

Отмечается, что оба судна остались на плаву после инцидента. Катер, как сообщается, уже причалил к берегу.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза.