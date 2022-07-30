В результате столкновения катера с баржей в Пермском крае пострадали девять человек
«На реке Каме между посёлком Орёл и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа «Ярославец» с баржей, груженной лесом. В момент столкновения на борту катера находились 25 человек», — говорится в сообщении.
Девять человек обратились за медицинской помощью, один пострадавший госпитализирован.
Отмечается, что оба судна остались на плаву после инцидента. Катер, как сообщается, уже причалил к берегу.
Пермская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза.