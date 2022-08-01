Володин: претензии на имущество СССР можно расценить как банкротство киевского режима

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.

Об этом Володин написал в Telegram-канале.

«Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», — говорится в сообщении.

Спикер Госдумы также добавил, что для того, чтобы претендовать на треть зарубежного имущества СССР, Киеву надо было взять на себя треть долга Союза, который в итоге выплачивала Россия.

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.