Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской школе Ильназу Галявиеву
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Отмечается, что до конца указанного срока следователи надеются завершить процедуру ознакомления арестанта с материалами его уголовного дела в 310 томах и направить дело в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.
11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.