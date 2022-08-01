Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской школе Ильназу Галявиеву

Верховный суд Татарстана до 11 ноября продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 в мае 2021 года.

Об этом сообщает «Реальное время».

Отмечается, что до конца указанного срока следователи надеются завершить процедуру ознакомления арестанта с материалами его уголовного дела в 310 томах и направить дело в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.

11 мая 2021 года в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.