Пилот Романов оценил потенциальную опасность попадания молнии в самолёт

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, опасно ли для самолёта попадание в него молнии.

«По статистике, примерно раз в год почти в каждый самолёт попадает молния. Однако современные самолёты очень хорошо защищены, есть специальная система, которая собирает всё это электричество, даже мощное, по 200 тыс. ампер. И всё благополучно через корпус, через статические разрядники уходит в воздух», — отметил Романов.

Также он добавил, что пилотам запрещено проникать в кучевые и грозовые облака, их нужно обходить.

Ранее эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов в беседе с «Москвой 24» рассказал, как обезопасить себя при грозе в городе, лесу или на транспорте.