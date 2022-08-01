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Аналитик Переславский назвал два способа снизить выплаты по кредиту

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что снизить выплаты по кредиту можно несколькими способами.
Аналитик Переславский назвал два способа снизить выплаты по кредиту
  • РИА Новости

«Во-первых, досрочное частичное погашение со снижением ежемесячного платежа. Это чуть менее выгодно, чем снижение срока кредита, но зато моментально снижает нагрузку на платежи по кредиту в текущий момент», — сказал он в разговоре с Life.ru.

Второй вариант — рефинансирование. Однако, по мнению эксперта, не имеет особого смысла рефинансировать потребительский кредит, поскольку основные проценты выплачиваются в первые месяцы.

При рефинансировании ипотеки процент нового кредита должен быть ниже хотя бы на 1,5 пункта, а со старта кредита должно пройти не более трёх лет, чтобы избежать лишней переплаты процентов. 

Ранее зампред экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в беседе с НСН посоветовал регулярно проверять кредитную историю.

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