Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани до 2 августа

В МЧС Краснодарского края заявили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение до 2 августа.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На основании штормового предупреждения Северо-Кавказского УГМС утром, днём и до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20—22 м/с», — отмечается в заявлении.

Кроме этого, не исключено формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.