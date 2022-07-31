военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани до 2 августа

Короткая ссылка
В МЧС Краснодарского края заявили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение до 2 августа.
Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани до 2 августа
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«На основании штормового предупреждения Северо-Кавказского УГМС утром, днём и до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20—22 м/с», — отмечается в заявлении.

Кроме этого, не исключено формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить