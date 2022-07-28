Синоптик Вильфанд предупредил о сильных дождях в Сибири и на Дальнем Востоке

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Дождливая погода прогнозируется на юге Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Забайкалье, Иркутской, Омской, Томской и Новосибирской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодная по-настоящему и дождливая погода прогнозируется на юге Сибири и в Забайкальском крае, особенно в Забайкалье. Там уже прошли очень интенсивные дожди, и они будут продолжаться 28 и 29 июля», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик предупредил, что такая погода может привести к повышению уровня воды в реках и подтоплениям в регионах.

Между тем аномальная жара будет держаться в Якутии.

«На севере Якутии температура выше нормы на 10 ℃, это значит, что будет +30...+31 ℃, в центре — на 4—6 ℃ выше нормы, то есть будет +31...+36 ℃», — отметил Вильфанд.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.

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