Бастрыкин затребовал доклад о ходе дела об осквернении подростками могил в Забайкалье
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Об этом СК России сообщил в своём Telegram.
«Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Забайкальскому краю по ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений) по факту осквернения подростками могил военнослужащих России», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что полиция в городе Борзя Забайкальского края нашла пятерых человек, которые осквернили могилы военнослужащих.