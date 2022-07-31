Бастрыкин затребовал доклад о ходе дела об осквернении подростками могил в Забайкалье

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после осквернения подростками могил в Забайкалье.

Об этом СК России сообщил в своём Telegram.

«Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Забайкальскому краю по ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений) по факту осквернения подростками могил военнослужащих России», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция в городе Борзя Забайкальского края нашла пятерых человек, которые осквернили могилы военнослужащих.