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Бастрыкин затребовал доклад о ходе дела об осквернении подростками могил в Забайкалье

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после осквернения подростками могил в Забайкалье.
Бастрыкин затребовал доклад о ходе дела об осквернении подростками могил в Забайкалье
  • © СК РФ

Об этом СК России сообщил в своём Telegram.

«Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Забайкальскому краю по ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений) по факту осквернения подростками могил военнослужащих России», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция в городе Борзя Забайкальского края нашла пятерых человек, которые осквернили могилы военнослужащих.

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