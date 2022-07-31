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Полиция нашла подростков, которые осквернили захоронения в Забайкалье

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Полиция в городе Борзя Забайкальского края нашла пятерых человек, которые осквернили могилы военнослужащих, сообщили в региональном управлении МВД.
Полиция нашла подростков, которые осквернили захоронения в Забайкалье
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, ранее неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации на Украине.

После этого следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье», — заявили в МВД.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения подростками могил в Воронеже.

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