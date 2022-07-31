Полиция нашла подростков, которые осквернили захоронения в Забайкалье
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, ранее неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации на Украине.
После этого следователи возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье», — заявили в МВД.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения подростками могил в Воронеже.