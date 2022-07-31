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Россия планирует поддерживать пункты обеспечения ВМФ в Красном море и Индийском океане

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Россия планирует поддерживать пункты материально-технического обеспечения военно-морского флота в Красном море и Индийском океане.
Россия планирует поддерживать пункты обеспечения ВМФ в Красном море и Индийском океане
  • РИА Новости

Об этом сообщается в новой Морской доктрине, подписанной президентом России Владимиром Путиным.

В списке приоритетов национальной морской политики обозначено сохранение и поддержание военно-морского присутствия России в Персидском заливе на основе ПМТО в Красном море и Индийском океане.

Основными угрозами национальной безопасности России в Мировом океане являются курс США на доминирование, активность НАТО, а также территориальные претензии к Российской Федерации ряда государств, говорится в новой российской Морской доктрине.

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