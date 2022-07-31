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Россия будет повышать возможности ВМФ для обеспечения нацбезопасности в Мировом океане

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Россия будет повышать оперативные возможности военно-морского флота для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов страны в Мировом океане.
Россия будет повышать возможности ВМФ для обеспечения нацбезопасности в Мировом океане
  • РИА Новости

Об этом говорится в Морской доктрине, утверждённой президентом России Владимиром Путиным. В ней в том числе обозначены цели морской политики России.

«Стратегическими целями национальной морской политики являются... повышение оперативных (боевых) возможностей Военно-морского флота по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите её национальных интересов в Мировом океане», — говорится в документе.

Владимир Путин в ходе выступления в честь Дня ВМФ заявил, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России.

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