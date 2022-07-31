военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Развожаев: в результате атаки на штаб ЧФ в Севастополе пострадали шесть человек

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота в городе пострадали шесть человек.
Развожаев: в результате атаки на штаб ЧФ в Севастополе пострадали шесть человек
  • РИА Новости

«Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — лёгкие. Им оказывается необходимая помощь», — сказал Развожаев.

Утром 31 июля он сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника.

Как сообщила пресс-служба флота, на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство.

Все праздничные мероприятий в целях безопасности было решено отменить. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить