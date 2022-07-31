Развожаев: в результате атаки на штаб ЧФ в Севастополе пострадали шесть человек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота в городе пострадали шесть человек.

РИА Новости

«Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — лёгкие. Им оказывается необходимая помощь», — сказал Развожаев. Утром 31 июля он сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника. Как сообщила пресс-служба флота, на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство. Все праздничные мероприятий в целях безопасности было решено отменить.