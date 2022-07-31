Развожаев: в результате атаки на штаб ЧФ в Севастополе пострадали шесть человек
- РИА Новости
«Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — лёгкие. Им оказывается необходимая помощь», — сказал Развожаев.
Утром 31 июля он сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, с использованием беспилотника.
Как сообщила пресс-служба флота, на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство.
Все праздничные мероприятий в целях безопасности было решено отменить.