военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт Данилов рассказал, какие документы необходимо хранить неограниченное время

Короткая ссылка
Юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов перечислил ряд документов, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять.

В беседе с агентством «Прайм» юрист рассказал, что в первую очередь необходимо хранить чеки на покупку, подтверждающие платёж. 

То же касается договоров и актов выполненных работ. Данилов объяснил, что они являются гарантом подтверждения факта сделки, с помощью которого можно потребовать оплату или компенсацию за ущерб.

По словам эксперта, свидетельства, выписки и справки, которые подтверждают сделки с недвижимостью, транспортными средствами и право на наследство, также необходимо хранить неограниченное время.

«При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определённые критерии приёма и идентификации документов», — посоветовал Данилов.

Ранее юрист председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал о нюансах налогообложения при сделках с недвижимостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить