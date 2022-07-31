Эксперт Данилов рассказал, какие документы необходимо хранить неограниченное время
В беседе с агентством «Прайм» юрист рассказал, что в первую очередь необходимо хранить чеки на покупку, подтверждающие платёж.
То же касается договоров и актов выполненных работ. Данилов объяснил, что они являются гарантом подтверждения факта сделки, с помощью которого можно потребовать оплату или компенсацию за ущерб.
По словам эксперта, свидетельства, выписки и справки, которые подтверждают сделки с недвижимостью, транспортными средствами и право на наследство, также необходимо хранить неограниченное время.
«При этом они должны сохранять товарный вид, поскольку у государственных органов есть определённые критерии приёма и идентификации документов», — посоветовал Данилов.
Ранее юрист председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал о нюансах налогообложения при сделках с недвижимостью.