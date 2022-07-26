Юрист Крохин рассказал о нюансах налогообложения при сделках с недвижимостью
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При этом не стоит использовать подобные схемы для ухода от налогов, если жильё продаётся, подчеркнул эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Если это не родственники, то возникают такие же налоги: человек с наследуемого имущества заплатит налог до 30%, дарение тоже может облагаться. Если покупателю предлагают приобрести квартиру по договору дарения, то это попытка обойти налог: человек продаёт жильё, бывшее в собственности до пяти лет. Он предлагает подарить квартиру, но тогда налог возникает у одаряемого. При продаже не возникает повышенной ставки: владелец заплатит 13%, а покупатель не заплатит ничего. Если же происходит дарение не между родственниками, тогда получается так: продавец налог не заплатит, а одаряемый заплатит по повышенной ставке», — предупредил специалист.
Ранее «Известия» писали, что крупные российские риелторские компании предложили повысить не облагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов с 1 млн до 3 млн рублей в том случае, если владелец взамен покупает новое жильё.