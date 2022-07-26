Юрист Крохин рассказал о нюансах налогообложения при сделках с недвижимостью

Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, что при безвозмездной передаче жилья родственникам (договор дарения или завещание) сделка не будет облагаться налогом.

При этом не стоит использовать подобные схемы для ухода от налогов, если жильё продаётся, подчеркнул эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Если это не родственники, то возникают такие же налоги: человек с наследуемого имущества заплатит налог до 30%, дарение тоже может облагаться. Если покупателю предлагают приобрести квартиру по договору дарения, то это попытка обойти налог: человек продаёт жильё, бывшее в собственности до пяти лет. Он предлагает подарить квартиру, но тогда налог возникает у одаряемого. При продаже не возникает повышенной ставки: владелец заплатит 13%, а покупатель не заплатит ничего. Если же происходит дарение не между родственниками, тогда получается так: продавец налог не заплатит, а одаряемый заплатит по повышенной ставке», — предупредил специалист.

Ранее «Известия» писали, что крупные российские риелторские компании предложили повысить не облагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов с 1 млн до 3 млн рублей в том случае, если владелец взамен покупает новое жильё.