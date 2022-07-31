Шойгу заявил, что российский флот успешно решает касающиеся защиты страны задачи
«Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», — подчеркнул Шойгу.
Министр также поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с их профессиональным праздником.
Генерал армии пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и бодрости духа.
Ранее телеканал «Звезда» информировал, что Балтийский флот провёл генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ России в Балтийске.