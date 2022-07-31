Шойгу заявил, что российский флот успешно решает касающиеся защиты страны задачи

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днём Военно-морского флота заявил, что российские моряки успешно справляются с задачами по обеспечению безопасности страны.

«Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», — подчеркнул Шойгу. Министр также поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с их профессиональным праздником. Генерал армии пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и бодрости духа. Ранее телеканал «Звезда» информировал, что Балтийский флот провёл генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ России в Балтийске.