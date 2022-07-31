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Шойгу заявил, что российский флот успешно решает касающиеся защиты страны задачи

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днём Военно-морского флота заявил, что российские моряки успешно справляются с задачами по обеспечению безопасности страны.

«Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», — подчеркнул Шойгу.

Министр также поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с их профессиональным праздником.

Генерал армии пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и бодрости духа.

Ранее телеканал «Звезда» информировал, что Балтийский флот провёл генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ России в Балтийске.

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