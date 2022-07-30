Захарова опубликовала клип на написанную на её стихи песню

Состоялась премьера клипа на песню June Song, слова к которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сообщила в своём Telegram.

«Вышел клип на песню June Song с моим текстом. Месяц назад вышла сама песня, а теперь и видео. Доступно на всех платформах», — написала Захарова.

Как указывает телеканал «360», Захарова написала песню June Song давно. По её словам, она долгое время не могла решить, кто должен исполнить композицию, но, услышав голос Люси Чеботиной, поняла, что у артистки получится сделать это хорошо.