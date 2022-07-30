СК: гендиректор сгоревшего хостела в Москве не признаёт вину и удалила данные с телефона

Следователь в Пресненском суде Москвы заявила, что гендиректор сгоревшего в Москве хостела Элеонора Миронова не признаёт вину и удалила всю переписку со своего мобильного телефона перед следственными действиями.

«Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.

30 июля Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Рауфа Миронова — учредителя хостела.