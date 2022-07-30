СК: гендиректор сгоревшего хостела в Москве не признаёт вину и удалила данные с телефона
- РИА Новости
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«Миронова оказывает активное противодействие следствию, уничтожила приложение WhatsApp со своего телефона, удалила все переписки. Более того, она не признала вину, не раскаялась в содеянном», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.
30 июля Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Рауфа Миронова — учредителя хостела.