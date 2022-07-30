СК заявил о противодействии следствию со стороны владельцев сгоревшего в Москве хостела

Следователь в Пресненском суде Москвы заявил, что руководство хостела, где в ночь на 30 июля в результате пожара погибли восемь человек, оказывает активное противодействие следствию.

Об этом следователь сказал в ходе процесса по избранию меры пресечения в отношении учредителя хостела Рауфа Миронова и его дочери Элеоноры — гендиректора того же хостела.

«Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы. После проверок хостела в 2019 и 2022 годах ими не были устранены выявленные недостатки, что привело к таким жертвам», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в московском хостеле произошёл пожар, в результате которого погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах находились решётки.