Владелец сгоревшего хостела в Москве ранее привлекался за нарушение пожарной безопасности

Короткая ссылка
Прокуратура Москвы сообщила, что владелец сгоревшего хостела в столице уже привлекался к ответственности за нарушение пожарной безопасности.
Владелец сгоревшего хостела в Москве ранее привлекался за нарушение пожарной безопасности
  • АГН «Москва»

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — говорится в заявлении.

По данным столичной прокуратуры, в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах находились решётки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить