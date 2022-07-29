Владелец сгоревшего хостела в Москве ранее привлекался за нарушение пожарной безопасности

Прокуратура Москвы сообщила, что владелец сгоревшего хостела в столице уже привлекался к ответственности за нарушение пожарной безопасности.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — говорится в заявлении.

По данным столичной прокуратуры, в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах находились решётки.