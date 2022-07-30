СК завёл дело после столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае

Следователи завели уголовное дело по факту столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае, в результате которого один человек погиб и ещё десять пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

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