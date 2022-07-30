СК завёл дело после столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае
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«По данному факту... в отношении 47-летнего водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП проводятся необходимые следственные действия.
Ранее стало известно, что в результате столкновения автобуса с КамАЗом в Кущёвском районе Краснодарского края один человек погиб и ещё десять пострадали.