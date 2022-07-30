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СК завёл дело после столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае

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Следователи завели уголовное дело по факту столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае, в результате которого один человек погиб и ещё десять пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК завёл дело после столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае
  • © kuban.sledcom.ru

«По данному факту... в отношении 47-летнего водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП проводятся необходимые следственные действия.

Ранее стало известно, что в результате столкновения автобуса с КамАЗом в Кущёвском районе Краснодарского края один человек погиб и ещё десять пострадали.

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