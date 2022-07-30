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В результате ДТП с автобусом и КамАЗом на Кубани один человек погиб и десять пострадали

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В результате столкновения автобуса с КамАЗом в Кущёвском районе Краснодарского края один человек погиб и ещё десять пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В результате ДТП с автобусом и КамАЗом на Кубани один человек погиб и десять пострадали
  • РИА Новости

«Сегодня в 03:48 в Кущёвском районе на автодороге М4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и десять получили травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса столкнулся со стоящим на обочине КамАЗом.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае в результате ДТП погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, в том числе трое детей.

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