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На Кубани в результате ДТП погибла семья из пяти человек из Петербурга

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В Краснодарском крае в результате ДТП погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, в том числе трое детей.
На Кубани в результате ДТП погибла семья из пяти человек из Петербурга
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«На автомобильной дороге Роговская — Приморско-Ахтарск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять граждан — жителей Санкт-Петербурга (водитель, его супруга, трое детей)», — заявили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Ранее ФАН сообщало, что в результате ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области погибли два человека, ещё трое госпитализированы.

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