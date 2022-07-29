На Кубани в результате ДТП погибла семья из пяти человек из Петербурга

В Краснодарском крае в результате ДТП погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, в том числе трое детей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«На автомобильной дороге Роговская — Приморско-Ахтарск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять граждан — жителей Санкт-Петербурга (водитель, его супруга, трое детей)», — заявили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Ранее ФАН сообщало, что в результате ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области погибли два человека, ещё трое госпитализированы.