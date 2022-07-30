Обвинение предъявлено двум руководителям хостела в Москве, где произошёл пожар

Следственный комитет России просит Пресненский районный суд на время следствия отправить в СИЗО учредителя и гендиректора хостела на юге Москвы, им предъявлено обвинение.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

По её словам, учредителю и гендиректору хостела предъявлено обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах находились решётки.