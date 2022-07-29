Володин назвал предателями пережидающих спецоперацию в «тёплых странах»
Об этом он сказал в ходе форума «Территория смыслов».
«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в тёплые страны и оттуда взирает на это всё, должен понимать: он — предатель», — цитирует его РИА Новости.
Также спикер нижней палаты российского парламента назвал вопрос Крыма и признания ЛНР и ДНР консенсусом всех политических сил России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, что цели спецоперации на Украине будут полностью выполнены.