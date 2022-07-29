Роскомнадзор запросил у «Почты России» информацию об утечке данных
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Роскомнадзор направил в «Почту России» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — рассказали в надзорном органе.
Ранее в «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей у подрядчика организации, отметив, что банковские данные клиентов не пострадали.
В компании добавили, что служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт, перепроверив уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.