Роскомнадзор запросил у «Почты России» информацию об утечке данных

Роскомнадзор направил «Почте России» запрос о детальной информации касательно утечки персональных данных клиентов компании.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Роскомнадзор направил в «Почту России» запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», — рассказали в надзорном органе.

Ранее в «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей у подрядчика организации, отметив, что банковские данные клиентов не пострадали.

В компании добавили, что служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт, перепроверив уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.