военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей

Короткая ссылка
В «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей у подрядчика организации, отметив, что банковские данные клиентов не пострадали.
В «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении «Почты России» в Telegram-канале.

«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков», — заявили в госкомпании.

Отмечается, что у взломщиков нет доступа к другим данным.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Также в «Почте России» сообщили, что служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт, перепроверив уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

Ранее Роскомнадзор составил административный протокол на компанию «Ростелеком» за утечки персональных данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить