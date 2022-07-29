В «Почте России» сообщили о частичной утечке данных пользователей у подрядчика организации, отметив, что банковские данные клиентов не пострадали.

Об этом говорится в сообщении «Почты России» в Telegram-канале.

«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков», — заявили в госкомпании.

Отмечается, что у взломщиков нет доступа к другим данным.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Также в «Почте России» сообщили, что служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт, перепроверив уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

Ранее Роскомнадзор составил административный протокол на компанию «Ростелеком» за утечки персональных данных.