Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» из-за утечки данных
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«По факту проверки компании «Ростелеком» были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Уточняется, что в суд передан административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов.
Ранее Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, которое привело к утечке данных курьеров.