Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» из-за утечки данных

Роскомнадзор составил административный протокол на компанию «Ростелеком» за утечки персональных данных.

«По факту проверки компании «Ростелеком» были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что в суд передан административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов.

Ранее Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, которое привело к утечке данных курьеров.