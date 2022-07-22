Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» из-за утечки данных

Короткая ссылка
Роскомнадзор составил административный протокол на компанию «Ростелеком» за утечки персональных данных.
Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» из-за утечки данных
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По факту проверки компании «Ростелеком» были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что в суд передан административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов.

Ранее Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, которое привело к утечке данных курьеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить