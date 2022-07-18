Роскомнадзор составил на Delivery Club протокол за неправомерный доступ к личным данным

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Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, которое привело к утечке данных курьеров.
Роскомнадзор составил на Delivery Club протокол за неправомерный доступ к личным данным
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России и предполагает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.

Роскомнадзор ранее запросил у сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.

Позже глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о поправках к законопроекту об усилении защиты персональных данных, подготовленных ко второму чтению документа.

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