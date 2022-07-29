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В «Садоводах России» дали советы по сохранению урожая

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Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов дал советы по сохранению урожая.
В «Садоводах России» дали советы по сохранению урожая
  • Gettyimages.ru
  • © Ales-A

«Например, сейчас все практически ягоды замораживают. То есть делать закатки с ягодами —  это хранить воду, допустим, если это компот. Зачем хранить воду, когда можно заморозить, а компоты потом зимой сварить», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

На втором месте по полезности находится сушка. Такой процедуре подвергаются грибы, яблоки, груши, томаты, перец, сливы, баклажаны.

Среди предпочтительных способов сохранения урожая — квашение. Чаще всего квасят капусту, но также можно свеклу, огурцы, помидоры, кабачки, перец, баклажаны, груши, сливы, яблоки, виноград.

Ранее диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов России Кристина Плотникова в беседе с URA.RU рассказала, что употребление кофе на голодный желудок может привести к заболеваниям ЖКТ, диабету и снижению уровня серотонина.

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