В союзе защиты прав потребителей прокомментировали ситуацию с торговлей крепким алкоголем

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.

«Нелегальный оборот крепкого алкоголя, как правило, сосредоточен в интернете, он весь на виду», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в интернете продаётся 7% от того, что есть в магазинах.

«Весь остальной крепкий алкоголь проходит через систему ЕГАИС, на каждую бутылку наклеена марка, которая считывается сканером. Всё это заносится онлайн в единую базу данных ЕГАИС, можно проверить каждую бутылку: где она продана, где и когда произведена, что там налито», — пояснил Шапкин.

Как добавил эксперт, система ЕГАИС чётко отделяет нелегальный алкоголь от легального.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что предлагаемые сроки введения маркировки пива не дают преференций участникам рынка.