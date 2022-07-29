В союзе защиты прав потребителей прокомментировали ситуацию с торговлей крепким алкоголем
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«Нелегальный оборот крепкого алкоголя, как правило, сосредоточен в интернете, он весь на виду», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в интернете продаётся 7% от того, что есть в магазинах.
«Весь остальной крепкий алкоголь проходит через систему ЕГАИС, на каждую бутылку наклеена марка, которая считывается сканером. Всё это заносится онлайн в единую базу данных ЕГАИС, можно проверить каждую бутылку: где она продана, где и когда произведена, что там налито», — пояснил Шапкин.
Как добавил эксперт, система ЕГАИС чётко отделяет нелегальный алкоголь от легального.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что предлагаемые сроки введения маркировки пива не дают преференций участникам рынка.