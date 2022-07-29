В Минпромторге прокомментировали проект цифровой маркировки пива

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что предлагаемые сроки введения маркировки пива не дают преференций участникам рынка.

Об этом пишет «Российская газета».

Маркировка пива в России стартует с 1 апреля 2023 года — с этой даты станет обязательна маркировка пивной продукции в кегах. Для пива, выпускаемого в стеклянной и ПЭТ-таре, новые правила вступят в силу с 1 октября 2023 года, а для продукции в алюминиевых банках — с 15 января 2024 года.

Предложенные этапы введения маркировки не создают преференций для тех или иных представителей рынка, поскольку предусматривают одинаковые требования для малых и крупных участников оборота пивной отрасли, отметили в ведомстве.

Система цифровой маркировки применяется в России с 2019 года.

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